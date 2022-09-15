Kiryakos Miçotakis: Lozan Barış Antlaşması revize edilemez

1923'te imzalanan anlaşmaya işaret eden Miçotakis, "Asırlar boyu geçerli olmaya devam edecek" iddiasında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara karşıtı mesajlarını sürdürüyor.

Başbakan Miçotakis, katıldığı bir etkinlikte, Türkiye'yi üstü kapalı olarak askeri açıdan tehdit etmeye çalıştı

Miçotakis, gelecek sene 100'üncü yılına girecek Lozan Barış Antlaşması konusunda da mesaj verme çabasına girişti.

"Yunanistan, Lozan'a uyulmasını garanti ediyor"

Yunan Başbakan, "Antlaşmaya uyulması, diplomasi kalkanı ve ittifakların yanı sıra Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığı ile Yunanistan tarafından garanti ediliyor ve öyle de olacaktır." dedi.

"Antlaşma, asırlar boyu devam edecek"

Türkiye'nin, Lozan'ı "ihlal ettiği" şeklinde bir iddia ortaya atan Miçotakis, antlaşmanın revize edilemeyeceğini savunarak, şu ifadeyi kullandı:

"Lozan Antlaşması neredeyse bir asırdır geçerli ve asırlar boyu geçerli olmaya devam edecek."

Miçotakis: Tarih bunu gerektiriyor

Proto Thema'nın aktardığına göre, konuşmasının devamında Miçotakis, "Tarihin ve coğrafyanın, meşruiyetin ve uluslararası istikrarın gerektirdiği budur." diye ekledi.

1923'te Lozan'da imzalandı

Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman Gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace'ta imzalandı.

Antlaşma, 23 Ağustos 1923'te, 2'nci TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. 143 madde, bir önsöz ve 4 bölümden oluşan Lozan Barış Antlaşması'nın önsözünde, devletlerin istiklal ve hakimiyetine saygı gösterilmesi prensibine yer verildi.

Sevr geçersiz hale geldi

AA'da yer alan bilgiye göre, antlaşmayla, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve Misakımilli, tüm dünya devletleri tarafından resmen tanındı ve kabul edildi. Sevr Antlaşması da geçersiz hale geldi.