Yasmin Erbil şezlongta uyurken poz verdi! O karelere yorum yağdı...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alıyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasmin Erbil özel hayatı ve iddialı paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor.
28 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından paylaştığı kareler ile beğeni toplamayı sürdürüyor.
Instagram'da 371 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil'in her paylaşımı kısa sürede gündeme oturuyor.
Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde yarışmaya veda eden sevgilisi ile kavuşmuş ve birlikte tatile çıkmışlardı.
Uyurken poz verdi
Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, bu kez uyurken poz verdi.
Bir şezlongta uyurken poz veren Yasmin Erbil'in bu pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Takipçileri Yasmin Erbil'in tatil pozlarını kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
İşte o kareler...