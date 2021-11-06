Kiryakos Miçotakis, Rusya'da Vladimir Putin ile görüşecek

Kiryakos Miçotakis, Rusya'da Vladimir Putin ile görüşecek

Yunan başbakan, Moskova'da Putin ile bir araya gelecek. Ziyaret, geçmişte gerilen Yunan-Rus ilişkilerini dengelemeyi hedefliyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gelecek ay Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Miçotakis, aralık ayının ilk günlerinde Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

GELECEK AY MOSKOVA'DA GÖRÜŞECEKLER

Yunan basınından Kathimerini, görüşmenin tarihini "Kremlin'de Putin ile dördüncü toplantı için en yaygın tarih 8 Aralık." şeklinde duyurdu.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

"ZİYARET, İLİŞKİLERİ DENGELEMEYİ AMAÇLIYOR"

Yunan başbakanın, Rus mevkidaşı Mihail Mişustin ile de görüşeceği aktarıldı. Haberde, "Ziyaret, Miçotakis'in başbakan sıfatıyla Moskova'ya ilk ziyareti olacak." ayrıntısı paylaşıldı.

Ziyaretin, Rus diplomatların Atina'dan sınır dışı edilmesiyle geçmişte ciddi şekilde sarsılan ilişkileri dengelemeyi amaçladığına dikkat çekildi.