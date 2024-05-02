Adana'da hırsızlık için dükkana girdi: Polis dükkandan zorla çıkardı Sabah saatlerinde iş yerine gelen mağaza sahibi, gördüğü yaralı hırsızı dükkandan çıkaramayınca polise haber verdi. Ekiplerin müdahalesiyle zorla çıkarılan kadın önce polislerin gözetimi altında hastanede tedavi altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Adana'da ilginç hırsızlık vakası...

Seyhan ilçesinde İbo Osman Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasının sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kapı camının kırık olduğunu, içeride de yaralı bir kadının kıyafet çaldığını gördü.

Zorla dışarı çıkarıldı

Polisi arayan iş yeri sahibi, kadından dışarı çıkmasını istedi.

Ancak kadın, olumsuz cevap verdi. İş yeri sahibi, bu sırada cep telefonuyla kırık camı ve yere dökülen kanları görüntüledi.

Gözaltına alındı

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliden dışarı çıkmasını istedi. Ancak tüm ikna çabalarına karşın şüpheli çıkmayı reddetti. Bunun üzerine içeri giren polis, kadını yaka paça gözaltına aldı.

Özlem D. olduğu ve 19 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, polis ve sağlık ekipleri tarafından dışarıya taşındı.

Gözaltına alınan Özlem D., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)