KKTC’de asgari ücret tarihi zirveyi gördü: Net maaş 44 bin TL’yi aştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde asgari ücret, uzun zamandır beklenen ara zam kararıyla birlikte rekor seviyeye ulaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısında, işçi ve işveren temsilcileri masaya oturdu.

İŞVERENLER ZAMMA KARŞI ÇIKTI

Asgari ücret, 3 oturum sonunda kararlaştırıldı.

İşverenlerin zamma karşı çıkmasına karşın, oy çokluğuyla asgari ücrette yüzde 17,79 oranında artış onaylandı.

44 BİN TL'Yİ AŞTI

Böylece KKTC’de net asgari ücret ilk defa 44 bin TL sınırını aşmış oldu.

Yeni rakamlar, brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL seviyesinde belirlendi.

Ayrıca haftalık 11 bin 815 TL, günlük 2 bin 363 TL, saatlik ise 295 TL olarak hesaplandı.

AĞUSTOS'TA DEVLETTEN EK DESTEK GELİYOR

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, çalışanlar açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilen bu zammın, işçilerin alım gücünü artıracağını ifade etti. Öte yandan işveren temsilcisi Cengiz Alp, artan maliyetlerin işletmeler üzerinde baskı yaratacağını vurguladı.

Bakan Gardiyanoğlu ise ağustos ayında işverenlere destek amacıyla yeni programlar açıklayacaklarını belirterek sosyal dengeyi koruma hedefinde olduklarını söyledi.

2026 YILINDA ZAM ORANI DÜŞEBİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 2026 yılına yönelik zam stratejileri hakkında ilk açıklamalarını yaptı.

Bakan, yeni dönemde hem çalışanların alım gücünü korumayı hem de işverenlerin mali yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yıllardır gündeme gelen ancak çözüm üretilemeyen birçok konuya artık net çözümler getirmek istediklerini vurgulayan Gardiyanoğlu, “Amacımız işçilerimizin daha rahat bir yaşam sürebilmesi, işverenlerimizin ise maliyet açısından sürdürülebilir bir yapıya ulaşmasıdır.” dedi. Bu kapsamda yapılacak çalışmaların, hem istihdamı hem de ücret dengesini korumaya yönelik olacağı ifade edildi.

2026’DA ZAM ORANI SINIRLANABİLİR

Bakan Gardiyanoğlu, bir sonraki asgari ücret zammının Ocak 2026’da yapılacağını açıklarken, yürütülecek politikalarla artış oranının daha düşük seviyelerde tutulmasının planlandığını söyledi. “Zam oranlarını azaltmak ve piyasayı dengede tutmak istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda çok hassas davranacağız.” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 2025 yılı başında asgari ücrete yüzde 7,5 zam yapılmış ve net ücret 37 bin 818 TL’ye yükselmişti.