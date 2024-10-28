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Haber Merkezi

Türkiye'de 'yenidoğan çetesi' ile ortaya çıkan dolandırıcılık skandalı büyük bir tepki görüyor.

12 bebeğin öldürüldüğü ve yüzlerce bebeğin sakat bırakıldığı konuya ilişkin süreç hala devam ederken, bir sağlık skandalı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 1 bebeğin öldüğü, 6 bebeğin ise entübe edildiği ortaya çıktı.

Söz konusu olay kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

4 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZALTINDA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme başlatırken polis ekipleri, 4 sağlık çalışanını gözaltına aldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde bulunan 7 bebekten kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov yaşamını yitirdi, sağlık durumları kritik olan 6 bebek entübe edildi.

"BEBEKLERE ALKOL VERİLDİ"

Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak hastane yönetimine tepki gösterdi.

Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti.

"SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.

Tatar, süreç ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve polisin gerekli çalışmaları yürüteceğini vurgulayarak, "Kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, diğer etkilenen bebeklerin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

"İHMAL VARSA, SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK"

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de yaptığı açıklamada, olayın tüm boyutları ile araştırılacağını ve bir ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağını kaydetti.

Dinçyürek, sürecin yargıya intikal ettiğini ve şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi.