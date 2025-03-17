KKTC'de ortaokuldaki başörtüsü yasağı esnetildi: Bone ve bandana kararı

İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dikkat çeken karar...

Geçtiğimiz hafta bir öğrencinin başörtüsü ile okula alınmaması üzere KKTC Bakanlar Kurulu, isteyen ortaokul öğrencilerinin "bone" ve "bandana" ile okula gidebilmesine karar verdi.

GÜNDEME TAŞINDI

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu’nda eğitim gören bir kız öğrencinin geçtiğimiz hafta başörtüsüyle okula alınmamasının ardından olay, KKTC Bakanlar Kurulu’nun gündemine taşındı.

YASAK ESNETİLDİ

KKTC Bakanlar Kurulu, ortaokullarda uygulanan yasağı esneten bir karara imza attı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, isteyen ortaokul öğrencileri "bone" ve "bandana" ile okula gidebilecek.

"YASAĞI AŞMIŞ OLDUK, HAYIRLI OLSUN"

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Aldığımız bu kararla ortaokullardaki yasağı da aşmış olduk. Hayırlı olsun." dedi.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, şu ifadelere yer verildi:

Öğrencilerin dini inançlarından dolayı başlarını örtmek istemeleri halinde, yalnızca bone üzerine bandana yerleştirerek başlarını örtebilirler. Bone ve bandana üzerinde herhangi bir şekil, desen, yazı, sembol ve işaret bulunamaz. Bone ve bandana okul üniforması ile uyumlu renkte, düz ve sade olmalıdır.

YASAK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu’nda eğitim gören bir kız öğrenci, başörtüsüyle okula alınmamış çocuk okul yönetimi ve pedagog eşliğinde okula başörtüsü ile alınamayacağı ve bu yetkinin okul idaresinde olduğunu iletilmişti.

Aile daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına yazılı şikayet dilekçesi sunarak okulda okuyan kızlarının eğitim hakkının alınmamasını ve eğitimine devam edebilmesini talep etti.

Okul yönetiminin aileye çocuklarının İlahiyat Koleji'ne gitmesini önermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuyu KKTC Bakanlar Kurulu gündemine taşıdı.

Alınan karara tepki gösteren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), protesto amacıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi ve Lefkoşa Elçiliği önüne siyah çelenk bırakacaklarını duyurdu.