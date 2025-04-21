Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Rusya ve Ukrayna doğrudan diyalog kurmalı

AA

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya çağrıda bulundu.

"MEDENİYETLER VE ORTAK ATALAR BESLENMELİDİR"

Petro, Paskalya Bayramı dolayısıyla ilan edilen ateşkese ilişkin, "Harika. Rusya ve Ukrayna doğrudan diyalog kurmalı. Medeniyetler ve ortak atalar beslenmelidir. Sigmund Freud'un dediği gibi onlar insanlığın 'Totem'idir." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA'DA GEÇİCİ ATEŞKES

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da dün saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de Rusya'nın savaşta koşulsuz bir ateşkes formatına katılmaya hazır olması durumunda Ukrayna'nın da aynı şekilde davranacağını belirtmişti.

Zelensky, bugün yaptığı açıklamada ise Rusya'yı ateşkesi defalarca ihlal etmekle suçlamıştı.