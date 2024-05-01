Kolombiya: İsrail ile diplomatik ilişkileri kesiyoruz Güney Amerike ülkesi Kolombiya'nın Devlet Başkanı Petro, İsrail yönetimi ile diplomatik ilişkilerini keseceklerini açıkladı.

İHA

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Netanyahu yönetimi dünyada giderek yalnızlaşıyor.

Kolombiya, İsrail ile ilişkilerini kesiyor

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini keseceğini açıkladı.

"Filistin ölürse insanlık ölür"

Cumhurbaşkanı Petro, yarın İsrail devleti ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini belirterek, "Soykırımcı bir lider ve hükümet olmasından ötürü." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro,

Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde: Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür.

dedi.

Petro, İsrail'in bombalaması sonucu Gazze'de bebeklerin hayatını kaybettiğini ve dünyanın birçok ülkesinde insanların sokaklara çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'i uyarmıştı

Petro, 26 Mart'taki açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)