Kolombiya, İsrail’e kömür ihracatını tamamen durdurdu

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik aylardır sürdürdüğü saldırılara karşı uluslararası tepkiler büyüyor.

Gazze'deki zulme sessiz kalmak istemeyen Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, yaşanan soykırım nedeniyle İsrail ile ticari ilişkilerini kesti.

Bu kapsamda, Latin Amerika’dan da dikkat çekici bir adım geldi.

"SOYKIRIMA SUÇ ORTAĞI OLMAYACAĞIZ"

Uruguay merkezli MercoPress’in haberine göre, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ağustos 2024'te İsrail'e yönelik kömür yasağı başlatma kararına rağmen son dönemde ülkeden sevkiyat gerçekleştirildiği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Karara rağmen sürdüğü iddia edilen sevkiyatın Bogota hükümetine "doğrudan meydan okuma" olduğunu savunan Petro, ülkesinin, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma "suç ortağı olmayacağını" ifade etti.

İSRAİL'E KÖMÜR TAŞIYAN GEMİLERE EL KONACAK

Ülkesinin İsrail’e "bir ton kömür bile ihracat etmeyeceğini" ve kömür ihracatını tamamen durdurduğunu belirten Petro, Kolombiya Donanmasına, ülkeden İsrail’e kömür taşıyan gemileri durdurma ve el koyma emri verdi.

Petro, yasağı ihlal eden şirketlerin devletle sözleşmelerinin iptal edileceği uyarısında da bulundu.

"ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEK İÇİN KÖMÜRÜMÜZLE BOMBA YAPIYORLAR"

Ulusal basında bu uyarının, çok uluslu Glencore madencilik firmasını hedef aldığı iddia edildi.

Ağustos 2024'te kömür ihracatını yasakladığı dönemde yaptığı açıklamada Petro, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürüyle bomba yapıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL'İN HAİN SALDIRLARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 733 Filistinli hayatını kaybetti, 144 bin 477 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 581 kişi yaşamını yitirdi, 32 bin 436 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı da 7 bin 485'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.