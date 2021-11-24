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    Kolombiya’da 10 tonla, 2021'in en çok uyuşturucusu ele geçirildi

    Dün akşam Devlet Başkanı Duque'un açıklama yaptığı Kolombiya'da, 2021 yılının en yüksek miktarı olduğu belirlenen 10 ton uyuşturucu yakalandı.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 14:03
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    Kolombiya’da 10 tonla, 2021'in en çok uyuşturucusu ele geçirildi

    Dünya genelinde devletlerin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

    Kolombiya’nın Narino bölgesinde Samaniego kentinde ulusal istihbaratla birlikte güvenlik güçlerinin yürüttüğü narkotik operasyonda, 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

    BU YILKİ EN YÜKSEK MİKTAR

    Devlet Başkanı Duque, ‘Narko-terör’ örgütü olarak adlandırdığı ELN’e ait uyuşturucu maddenin bu yıl ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirtti.

    ÇÖZELTİ HALİNDE ELE GEÇİRİLDİ

    Kolombiya polisi, uyuşturucu maddenin Samaniego’da bir uyuşturucu üretim yerinde çözelti halinde ele geçirdiklerini açıkladı.

    Kolombiya’da 10 tonla, 2021 in en çok uyuşturucusu ele geçirildi #1

    Kolombiya’da 10 tonla, 2021 in en çok uyuşturucusu ele geçirildi #2

    Kolombiya’da 10 tonla, 2021 in en çok uyuşturucusu ele geçirildi #3

    Kolombiya’da 10 tonla, 2021 in en çok uyuşturucusu ele geçirildi #4

    Kolombiya’da 10 tonla, 2021 in en çok uyuşturucusu ele geçirildi #5

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