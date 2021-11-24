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Kolombiya’da 10 tonla, 2021'in en çok uyuşturucusu ele geçirildi

Kolombiya’da 10 tonla, 2021'in en çok uyuşturucusu ele geçirildi

Dün akşam Devlet Başkanı Duque'un açıklama yaptığı Kolombiya'da, 2021 yılının en yüksek miktarı olduğu belirlenen 10 ton uyuşturucu yakalandı.