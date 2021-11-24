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- Kolombiya’da 10 tonla, 2021'in en çok uyuşturucusu ele geçirildi
Kolombiya’da 10 tonla, 2021'in en çok uyuşturucusu ele geçirildi
Dün akşam Devlet Başkanı Duque'un açıklama yaptığı Kolombiya'da, 2021 yılının en yüksek miktarı olduğu belirlenen 10 ton uyuşturucu yakalandı.
- DHA
- 24.11.2021 - 13:58
- Güncelleme : 24.11.2021 - 14:03
Dünya genelinde devletlerin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kolombiya’nın Narino bölgesinde Samaniego kentinde ulusal istihbaratla birlikte güvenlik güçlerinin yürüttüğü narkotik operasyonda, 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
BU YILKİ EN YÜKSEK MİKTAR
Devlet Başkanı Duque, ‘Narko-terör’ örgütü olarak adlandırdığı ELN’e ait uyuşturucu maddenin bu yıl ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirtti.
ÇÖZELTİ HALİNDE ELE GEÇİRİLDİ
Kolombiya polisi, uyuşturucu maddenin Samaniego’da bir uyuşturucu üretim yerinde çözelti halinde ele geçirdiklerini açıkladı.