Kolombiya'da dron saldırısında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
AA

Kolombiya'da Catatumbo bölgesinde El Tarra ve Tibu kasabalarında silahlı gruplar tarafından dron saldırısı gerçekleştirildi.

1 ÇOCUK ÖLDÜ

Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

SİLAHLI GRUPLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Catatumbo bölgesi, uzun süredir Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 60 bin kişinin Catatumbo bölgesini terk etmek zorunda kaldığı yerel basına yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
Yazar