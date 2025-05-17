Kolombiya'da dron saldırısında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

AA
Kolombiya'da Catatumbo bölgesinde El Tarra ve Tibu kasabalarında silahlı gruplar tarafından dron saldırısı gerçekleştirildi.
1 ÇOCUK ÖLDÜ
Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
SİLAHLI GRUPLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Catatumbo bölgesi, uzun süredir Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 60 bin kişinin Catatumbo bölgesini terk etmek zorunda kaldığı yerel basına yansımıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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