Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Yakalanması için başına ödül konulan Dairo Antonio Usuga adlı örgüt lideri, Necocli kasabasında, 'Osiris' adı verilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarının olduğu listenin başını çeken 'Otoniel' lakaplı Dairo Antonio Usuga, asker ve polisin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 'Osiris' adı verilen operasyonda ele geçirilen Clan del Golfo örgütünün elebaşı Otoniel, askerler tarafından helikopterle götürüldü.

"ESCOBAR'DAN SONRA ÖRGÜT ELEBAŞLARINA VURULMUŞ EN BÜYÜK DARBE"

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıkladı.

Suç örgütü Clan del Golfo üyelerine seslenen Duque, "Bu örgüte bağlı olanlara sesleniyorum. Aksi takdirde başınıza gelecek olan şey bellidir. Hemen adalete teslim olun, hukukun gücü her şeyin üstündedir." ifadesini kullandı.

Duque, Otoniel'in dünyanın en çok korkulan uyuşturucu kaçakçısı olduğuna dikkati çekerek, "Polislerin, askerlerin, sosyal liderlerin katili ve aynı zamanda genç yaştakilerin silah altına alınmasının sorumlusu olan kişidir. Güvenlik güçlerinin titiz ve müşterek operasyonuyla yakalandı." dedi.

YAKALANMASI İÇİN 800 BİN DOLAR ÖDÜL KONMUŞTU

Otoniel'in onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanacağı kaydedildi.

Asker ve polis tarafından uzun süredir aranan Otoniel için 800 bin dolar ödül konulmuştu.

ABD'DE DÜNYANIN EN TEHLİKELİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINDAN BİRİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

ABD'nin, dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu.

Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.