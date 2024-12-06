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Haber Merkezi

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da çete savaşları ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Hal böyle olunca Kolombiya polisi de çetelere yönelik operasyonlar düzenliyor.

İşte onlardan birinde dikkat çeken bir yakalama olayı yaşandı.

OYUNCAK BEBEK LAKAPLI KADIN KATİL YAKALANDI

Kolombiya'da 'oyuncak bebek' lakabıyla Los de la M çetesinin emri altında bir dizi cinayetlere imza atan Karen Julieth Ojeda Rodriguez isimli 23 yaşındaki kadın geçtiğimiz günlerde yakalandı.

İspanyol haber kaynaklarına göre, genç kadın tutuklanmadan önce bölgede terör estiren bir grup tetikçiyi yönetiyordu.

ERKEK ARKADAŞA KURULAN KANLI TUZAK

Polis yetkilileri, 23 Temmuz’da Piedecuesta kırsalında eski sevgilisi Deyvy Jesus’un pusuya düşürülerek öldürülmesinin ardından Rodriguez’i izlemeye aldı.

İddiaya göre Rodriguez, para anlaşmazlığını çözme bahanesiyle eski sevgilisini bir buluşmaya çağırdı. Ancak, buluşma yerine gelen Jesus, motosikletle yaklaşan iki tetikçi tarafından vurularak öldürüldü.

SUÇ ORTAKLARI VE SİLAHLARLA BİRLİKTE YAKALANDI

Rodriguez, operasyon sırasında “Gorda Sicaria” (Şişman Suikastçı) lakaplı 24 yaşındaki suç ortağı Paula Valentina Joya Rueda ve “Leopoldo” takma adıyla bilinen bir başka şüpheliyle birlikte yakalandı.

Polis, tutuklama sırasında bir revolver ve 9 milimetrelik tabanca ele geçirdi. Bu silahların cinayetlerde kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

"SUÇ YAPILARINI ÇÖKERTME YOLUNDA ÖNEMLİ BİR İLERLEME"

Magdalena Medio Polis Teşkilatı’ndan Yarbay Mauricio Herrera, tutuklamalarla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: