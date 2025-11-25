Kolombiya'da Yahudi tarikata otel baskını: 17 çocuk koruma altına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kolombiya'nın Yarumal kentinde gelen ihbar üzerine geçen pazar günü bir otele operasyon düzenlendi. Baskında, tartışmalı Yahudi tarikatı Lev Tahor’un 9 üyesi gözaltına alınırken, yanlarında bulunan 17 çocuk devlet korumasına alındı.

SINIR DIŞI EDİLEBİLİRLER

Kolombiya Ulusal Göçmenlik Servisi Direktörü Gloria Esperanza Arriero, 23 Kasım’da gerçekleştirilen operasyon sonrası gözaltındaki 9 tarikat üyesinin sorgulandığını açıkladı.

Arriero, Kolombiya’da haklarında tutuklama kararı bulunmadığını belirterek, grubun yüksek olasılıkla sınır dışı edileceğini ifade etti.

KAYIP ÇOCUKLAR INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORDU

Tarikat üyelerinin 17 çocukla birlikte ekim ayının sonlarına doğru ülkeye giriş yaptığını söyleyen Arriero, grubun Kolombiya’da yeni bir yerleşim kurmak amacıyla kırsal bir mülk aradığını belirtti.

Çocuklardan 5’inin ABD ve Guatemala pasaportuna sahip olduğunu aktaran Arriero, bu çocukların Interpol’ün “Sarı Bülten” uyarısıyla kayıp kişi statüsünde arandıklarını bildirdi.

TARİKAT LİDERLERİNDEN BİRİ BENZER SUÇTAN SABIKALI

Guatemala polisi, 1 Şubat’ta çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tarikatın önemli isimlerinden Yoel Alter’i gözaltına almıştı.

LEV TAHOR KİMDİR

Ultra Ortodoks (Haredi) bir Yahudi tarikatı olarak bilinen Lev Tahor, çocuk istismarı, zorla evlendirme, fiziksel ve psikolojik baskı gibi ağır suçlamalarla anılıyor.

1980’lerde İsrail’de Shlomo Helbrans tarafından kurulan tarikat, yıllar içerisinde ABD, Kanada ve ardından Latin Amerika’ya taşındı. 300–350 civarında üyesi olduğu tahmin edilen Lev Tahor, üyeleri üzerinde sıkı bir kontrol uyguluyor; eğitimden sosyal ilişkilere kadar tüm yaşam alanlarını sınırlandırıyor.

MEKSİKA'DA TARİKAT KAMPLARINA BASKIN

Meksika güvenlik güçleri 2022 yılında, Guatemala sınırına yakın Chiapas bölgesinde tarikatın kampına operasyon düzenlemiş, çocukların istismar edildiği koşullara müdahale ederek birçok çocuğu kurtarmıştı.