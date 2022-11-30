Kolombiya'da yapılan DNA testinde kızın anne ve dayısı aynı kişi

Kolombiya'da yapılan DNA testinde kızın anne ve dayısı aynı kişi

DNA testi yaptıran bir kadın, öz kızının hem annesi hem dayısı çıktı. Tıp ve bilim dünyasında tartışılan olayda, tetra gametik kimerizm vakası görüldü.

Kolombiya'da, dünyada 20 kişide görülen bir vaka tespit edildi.

Ülkede yaşayan bir kadının yaptırdığı DNA testinin sonucu, dünya gündemine oturdu.

İsmi henüz öğrenilemeyen kadın, kızına yaptırdığı DNA testi sonucuyla şaşkına döndü.

Erkek DNA'sı bulundu

Test sonuçlarında kadın, küçük kız çocuğunun hem annesi hem de dayısı olarak görüldü.

Bunun üzerine yapılan incelemelerde, testte bir erkek DNA'sı saptandı.

Akrabalık ilişkisi kanıtlandı

Laboratuvarın bir hata yaptığını düşünen kadın, testi birkaç kez tekrarladı.

Bu süreçte annenin test örnekleri sonuçlara dahil edilmediğinde, kızın babasının verdiği örnek aradaki akrabalık ilişkisini kanıtlıyordu.

Tetra gametik kimerizm vakası

Uzmanlara giden kadının test sonucunun ise neden böyle çıktığı belli oldu.

İncelenen testte bir tetra gametik kimerizm vakasıyla karşılaşıldı

Yani annenin bedeninde, hem XX hem XY kromozomlarının aynı anda bulunduğu tespit edildi.

Bu durumda anne görevindeki kadın, bünyesinde barındırdığı farklı DNA'lar nedeniyle kendi kızının hem annesi hem dayısı olarak göründü.