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İHA

İsrail basını, son günlerde İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında 'komada' iddiaları üzerinde duruyor.

Dünya kamuoyuna yayılan bu iddialar tartışılırken Hamaney, İran’ın Beyrut Büyükelçisi Müçteba Amani ile bir araya geldi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜ VERDİ

Hamaney, böylece “komada” iddialarının ardından ilk kez görüntülendi.

Görüşmeye ilişkin bugün servis edilen görüntülerde, Hamaney’in sağlıklı olduğu görüldü.

"YAKINDAN İLGİLENDİ"

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Amani, “Kendileri sağlık durumumla yakından ilgilendi. Sol gözümde sorun olmadığını, sağ gözümde ise hafif bir görme problemi olduğunu belirttim. Yaralanmamdan dolayı gösterdiği ilgi ve alakadan memnuniyet duydum.” ifadelerini kullandı.

ZEHİRLENDİ İDDİALARI

İsrail ile bağlantılı sosyal medya hesapları, 7 Kasım’dan bu yana kamuoyu önünde görülmeyen Hamaney’in zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı ve komada olduğu hatta hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atmıştı.