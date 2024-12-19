Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde alabora olan teknedeki 25 kişi can verdi

Haber Merkezi
Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kinşasa şehrinin kuzeydoğusundaki Fimi Nehri'nde 100'den fazla yolcu taşıyan bir tekne alabora oldu.
Yetkililer, aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin kaybolduğunu aktardı.
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Nehirde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.
Kinşasa'nın kuzeydoğusundaki Inongo kasabasından hareket eden teknenin aşırı yük nedeniyle alabora olduğu düşünülüyor.
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