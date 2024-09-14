Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde darbe teşebbüsü yargılamasında karar

AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde darbe girişimi suçlamasına ilişkin 51 sanığın tutuklu yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.
Bu kapsamda, aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu 37 kişinin idam cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
DARBE TEŞEBBÜSÜNDE BULUNANLARIN BAZILARI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Davada, mahkeme 14 kişinin ise beraatine karar verdi.
19 Mayıs'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, darbe girişimi güvenlik güçlerince engellenmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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