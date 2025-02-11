Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı grubun saldırısında 55 sivil öldürüldü

AA & Ensonhaber

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kongo'nun Kalkınması İttifakı adlı isyancı grup üyeleri Ituri eyaletinin Djugu bölgesindeki birkaç köyde sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre ağır silahlar kullandığı saldırıda ilk belirlemelere göre 55 sivil hayatını kaybetti.

İsyancılar birçok evi ateşe verdikten sonra bölgeden uzaklaştı.

BİNLERCE SİVİL CAN VERDİ

2019'dan bu yana saldırılarını yoğunlaştıran Kongo'nun Kalkınması İttifakı'nın saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler'in savaş suçları işlemekle suçladığı Kongo'nun Kalkınması İttifakı'nın katliam, yağmalama, tecavüz ve fidye amaçlı adam kaçırma gibi insan hakları ihlalleri yaptığı belirtiliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.