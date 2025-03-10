Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısı

AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey-Kivu eyaletindeki Lubero bölgesinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, saldırı düzenledi.

Bıçaklı saldırı, Lubero bölgesine bağlı Ngohi köyünde sivillere yönelik gerçekleştirildi.

4'Ü KADIN 11 CAN KAYBI

Saldırıda, 4’ü kadın 11 sivil yaşamını yitirdi.

ADF üyeleri, köydeki bazı evleri yağmaladıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

2014'TEN BU YANA BİNLERCE SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.