Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne alev aldı: 148 ölü

DHA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde facia...

Ülkenin kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde motorlu ahşap bir teknenin alev alması olması sonucu en az 148 kişi hayatını kaybetti.

ALEV ALDI

Yerel medyanın açıklamasına göre, yaklaşık 500 yolcu taşıyan ‘HB Kongolo’ adlı tekne, Matankumu limanından Bolomba'ya doğru yola çıktıktan sonra alev aldı.

YÜZME BİLMEDİKLERİ İÇİN YANDILAR

Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok yolcu, yüzme bilmedikleri için yaşamını yitirdi.

Kurtulan 100 kişi geçici sığınma alanlarına yerleştirilirken yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YEMEKTEN DOLAYI ÇIKTI

Olayın, teknede yemek pişiren bir kadının çıkardığı yangın nedeniyle meydana geldiği bildirildi.