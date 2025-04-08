Kongo'da şarbon alarmı: 50 su aygırı telef oldu

DHA

Kongo'nun doğusunda yer alan Virunga Milli Parkı'nda, en az 50 su aygırının şarbon nedeniyle öldüğü açıklandı.

Park yetkilileri, bölgedeki diğer büyük hayvan türlerinde de benzer belirtilerin gözlemlendiğini duyurdu.

Park Müdürü Emmanuel De Merode, su aygırlarının Afrika'nın en büyük göllerinden birine dökülen nehir boyunca yüzerken görüldüğünü ve testlerin şarbon zehirlenmesini doğruladığını söyledi.

NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yetkililer, salgının kaynağına dair net bir bilgiye henüz ulaşamadıklarını ancak detaylı incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Bölgedeki diğer canlı türlerinin de risk altında olduğu belirtildi.