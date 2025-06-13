Kongo'da tekne kazası: 52 ölü

AA & Ensonhaber

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Equateur eyaletine bağlı Bikoro bölgesinde, Tumba Gölü’nde meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye çıktı. Hem yolcu hem de yük taşıyan teknenin göl üzerinde alabora olmasıyla başlayan trajedi, ülkeyi yasa boğdu.

100'DEN FAZLA YOLCU VARDI

Yetkililer, teknede 100’ü aşkın kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini, arama-kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini bildirdi. Kazanın ardından ilk etapta 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklanmıştı.

Aşırı yük taşıdığı ve kapasitesinin oldukça üzerinde yolcu aldığı düşünülen tekne, dün sabah saatlerinde Bikoro Limanı’ndan hareket ederek Ikoko-Bonginda kasabasına doğru yola çıkmıştı. Ancak kısa süre sonra göl sularında dengesini kaybeden tekne, alabora olarak battı.

Ülkede karayolu altyapısının yetersiz olması nedeniyle halk ulaşımda sıkça nehir ve gölleri kullanmak zorunda kalıyor. Özellikle yoğun yağış dönemlerinde bu gibi kazalar sık yaşanıyor. Uzmanlar, teknelerin bakımsızlığı ve kapasitelerinin üzerinde yüklenmesi gibi ihmallerin bu tür facialara zemin hazırladığını vurguluyor.

Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü ve arama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.