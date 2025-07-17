Konsey resmen onayladı: 1 Ocak’ta para birimi değişiyor!

Geçtiğimiz günlerde Strazburg’da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucundan Bulgaristan’ın avro para birimine geçişi resmen onaylandı.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği tarafından verilen onayın ardından Bulgaristan Euro’ya geçen 21. ülke oldu.

Söz konusu oylamada, Bulgaristan’ın gerekli ekonomik ve yasal kriterleri karşıladığı belirtilen rapor 531 oyla kabul edildiği belirtildi.

1 OCAK 2026’DA GEÇİLECEK

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Bulgaristan’ın 1 Ocak 2026 itibarıyla avro para birimine geçişine resmen onay verdi.

Konsey tarafından yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın geçiş süreci için gerekli olan son üç yasal düzenlemenin tamamlandığı ve resmen kabul edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, ülkenin uzun süredir kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüğü vurgulandı.

Avro ile Bulgar Levası arasındaki sabit dönüşüm oranı da netleşti. Buna göre, 1 avro = 1,95583 leva olacak. Bu oran, avroya geçiş sürecinde Bulgaristan’da fiyatların belirlenmesinde temel alınacak.