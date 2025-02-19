Köpek balığıyla fotoğraf çektirmek isteyen turist hayatının şokunu yaşadı: İki elini de kaybetti

Haber Merkezi

Zaman zaman köpek balığı saldırıları turistlere zor anlar yaşatıyor.

İşte onlardan biri daha yaşandı ancak bu kez bilanço ağır oldu.

Bahamalar'ın güneydoğusunda bulunan Turks and Caicos Adaları'nda tatil yapan bir Kanadalı turist, hayatının şokunu yaşadı.

KÖPEK BALIĞIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİ: SALDIRIYA UĞRADI

Köpek balığıyla fotoğraf çektirmek isteyen turist kadın bir anda saldırıya uğradı.

Talihsiz kadın, köpek balığının ısırması sonucu iki elini kaybetti.

Kollarını çenesiyle sıkıştıran köpek balığından kurtulan kadının daha sonra iki eli de kesildi.

İKİ ELİ DE KESİLDİ

Turistin bir kolu bileğinin altından diğeri ise ön kolunun yarısına kadar kesilmek zorunda kaldı.

New York Times'ın aktardığına göre turist kadın, daha sonra tedavisi için ülkesi Kanada'ya gönderildi.