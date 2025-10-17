Koreli yazar Baek Se-hee, 35 yaşında hayatını kaybetti.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çok satan anı kitabı "Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum"un yazarından acı haber geldi.

Birçok kişi tarafından okunan "Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum" kitabının yazarı Baek Se-hee, 35 yaşında hayatını kaybetti.

"Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum" 2018'de Güney Kore'de yayımlanmıştı. Güney Kore'de yaklaşık 600 bin, dünya çapında ise 1 milyondan fazla satan kitap, 25'ten fazla ülkede raflarda yerini almıştı.

5 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Yazarın ölümünün detaylarına dair açıklama yapılmadı.

Güney Kore Organ Bağışı Ajansı, organ bağışçısı Baek'in; kalp, akciğer, karaciğer ve böbreklerini bağışlayarak 5 kişinin hayatını kurtardığını kaydetti.

"UMARIM ARTIK HUZUR İÇİNDE YATAR"

Baek'in küçük kız kardeşi basın açıklamasında, "(Baek) Yazmak, eserleri aracılığıyla kalbini başkalarıyla paylaşmak ve umut aşılamak istiyordu. Nefret beslemekten aciz, nazik doğasını bildiğimden, umarım artık huzur içinde yatabilir." dedi.