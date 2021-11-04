Koronavirüs hapına dünyada ilk onay İngiltere'den

Koronavirüs için geliştirilen Merck ve Ridgeback Bioterapötik hapına ilk onay, İngiltere'den geldi.

ABD’li ilaç firması Merck ve ortağı biyoteknoloji firması Ridgeback Bioterapötik tarafından koronavirüse karşı geliştirilen 'Molnupiravir' adlı hapın acil kullanım onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvuruda bulunulmuştu.

Başvurunun ardından ilaca ilk onay çıktı.

İNGİLTERE ONAY VERDİ

Onay ise aşıda da olduğu gibi yine İngiltere'den geldi.

Yetkililer, vatandaşların, ilaca ulusal bir çalışmayla kış aylarında erişebileceğini açıkladı.

SAĞLIK BAKANI: ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ BİR GÜN

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de "Bugün ülkemiz için tarihi bir gün, çünkü İngiltere şu anda dünyada Kovid-19 için evde alınabilecek bir antivirali onaylayan ilk ülke." dedi.

Javid, İngiltere Ulusal Sağlık Servisine (NHS) atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, "Molnupiravir'i mümkün olan en kısa sürede ulusal çalışma yoluyla hastalara dağıtma planı belirlemek için NHS ile birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

HASTANE YATIŞLARIYLA ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Semptomları azaltan ve iyileşmeyi hızlandıran ilacın, hastanelerdeki vaka yüklerini hafifletmesi ve zayıf sağlık sistemlerine sahip daha yoksul ülkelerde salgını engellemeye yardımcı olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK TEDAVİ: GÜNDE 2 DOZ ALINACAK

Doktorlar, tedavinin aşıya iyi yanıt vermeyen kişiler için özellikle önemli olacağını belirtiyor. Şartlı yetkiyle koronavirüs testi pozitif çıkan ve risk grubundaki 18 yaş üstü yetişkinlerin kullanımı için lisans alan ilacın, hastalığı evde hafif veya orta şiddette geçiren kişiler tarafından 5 gün boyunca günde iki doz kullanılması gerekiyor.

ABD VE AVRUPA'DAN İNCELEME

İlaç; ABD, Avrupa ve başka yerlerdeki düzenleyici kurumlar tarafından incelenmeyi bekliyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi de kasım sonunda ilacın güvenliğini ve etkinliğini incelemek üzere bağımsız uzmanlardan oluşan bir kurul toplayacağını duyurmuştu.