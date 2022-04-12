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Koronavirüs kurallarını ihlal eden Boris Johnson'a para cezası
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.
- 12.04.2022 - 16:03
İHA'da yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.
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