Petrol
102.49
4.07%
Euro
15.96
-0.05%
Dolar
14.66
0.02%
Altın
929.26
0.88%
Borsa
2458
0.36%
Bitcoin
597.135
-1.88%
BTXN Coin
31.69
1.60%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Koronavirüs kurallarını ihlal eden Boris Johnson'a para cezası

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.
    • 12.04.2022 - 16:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Koronavirüs kurallarını ihlal eden Boris Johnson'a para cezası

    İHA'da yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.

    AYRINTILAR GELİYOR...


    İlginizi Çekebilir

    Güzellik koçu Nuray Yıldız'dan cilt bakımı için öneriler
    Sağlık

    Güzellik koçu Nuray Yıldız'dan cilt bakımı için öneriler

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Amerikan ordusunun kullandığı tel ses kayıt cihazı Türkiye'de koleksiyoncuda
    Kültür Sanat

    Amerikan ordusunun kullandığı tel ses kayıt cihazı Türkiye'de koleksiyoncuda

    Görüş Bildir