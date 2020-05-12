Koronavirüs sonrası uçakta koltuk düzenine yeni tasarım

Fransız havacılık mühendisi, yaptığı tasarımla yolcular arasında teması en aza indirmeyi amaçlıyor.

Hayatı baştan sonra etkileyen koronavirüs salgını, etkisini hiç şüphesiz havacılık sektöründe de göstermeye başladı.

Uçaklarda orta koltukların kaldırılması ve zorunlu yüz maskelerinin takılması gibi söylemler gittikçe artıyor.

ABD'de bazı hava yolu şirketleri, geçtiğimiz günlerde yolcuları uçuşlara maskesiz kabul etmeyeceğini duyurdu.

UÇAK KOLTUKLARINDA DÜZEN NASIL OLACAK

Bununla birlikte, havacılığın salgın sonrası dönemde nasıl şekilleneceği tam olarak kestirilemiyor.

Havacılık koltuğu tasarımcıları ise uçuşlardan kaygı duyan yolcular için uçak seyahatini daha cazip hale getirmenin yollarını arıyor.

ÇIKARILABİLİR KİT TASARIMI

Fransız Havacılık Mühendisi Florian Barjot, birtakım tasarımlar ortaya koydu.

Barjot'a göre, hava yollarının istediği şey, kabinin tamamen yeniden tasarlanması veya yeni koltukların kurulumu değil, gerektiğinde takılabilen kolayca çıkarılabilir bir kit parçası...

HEDEF, SOSYAL MESAFENİN SAĞLANMASI

Tasarımlarıyla uçaklarda ekonomi sınıfına hitap eden PlanBay adlı proje, koltuğun arkasındaki ve koltuklar arasındaki koruma panellerinden oluşuyor.

Panelin kurulumu ortak koltuk üzerinden yapılırken, böylelikle hem cam kenarında hem de koridor tarafında oturan yolcu arasında sosyal mesafe sağlanıyor.

KURULUMU BASİT, MALİYETİ DÜŞÜK

Fransız mühendise göre, kurulum işlemi oldukça basit, kitin üretimi kolay ve maliyet düşük...

Florian Barjot, "Çıkarılabilir kit fikri, sıhhi önlemlere ihtiyaç geçici olduğunda ya da bu önlemler coğrafi bir alanla sınırlı olduğunda mantıklı." diye konuştu.

IATA, ORTA KOLTUĞUN BOŞ BIRAKILMASINA SICAK BAKMIYOR

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uçaklarda orta koltuğu boş bırakma önersine sıcak bakmadığını, bunun yerine tüm yolcuların zorunlu bir şekilde maske takması gerektiği görüşünü bildirmişti.