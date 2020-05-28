Koronavirüsten ölen hemşire sayısı en çok Brezilya'da

Koronavirüsten ölen hemşire sayısı en çok Brezilya'da

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında hayatını kaybeden hemşire sayısında Brezilya başı çekiyor.

Brezilya Federal Hemşirelik Komitesi (Cofen) ve Uluslararası Hemşireler Konseyine (ICN) göre, dünyada koronavirüs nedeniyle en çok hemşire Brezilya'da hayatını kaybediyor.

17 BİN HEMŞİREDEN 157'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Cofen'in verilerine göre, bugüne kadar ülkede 17 binden fazla hemşirede görülen koronavirüs nedeniyle 157 hemşire yaşamını yitirdi. ICN verilerine göre de dünyada salgından en çok etkilenen ABD'de virüs nedeniyle 146, İngiltere'de ise 77 hemşire öldü.

KORUYUCU EKİPMANLARI YETERSİZ

Cofen, virüsün bulaştığı sağlık çalışanı sayısının, nüfusun yoğun olduğu yerlere göre değiştiği için tam olarak bilinmesinin zor olduğunu ve kişisel koruyucu ekipmanın yeterliliği ile virüsün yayılmasını önleme protokollerinin ölüm oranını etkilediği açıklamasında bulundu.

BREZİLYA'DA VİRÜS, 25 BİNDEN FAZLA CANA MAL OLDU

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da 25 bin 598 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 411 bin 821 kişide görüldü.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelenen Brezilya, dünyada ABD'nin ardından Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

DEVLET BAŞKANI, "KÜÇÜK BİR GRİP" DEMİŞTİ

Virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal izolasyon gibi önlemleri almadığı ve gösteri düzenleyen destekçileriyle bir araya gelerek salgınla mücadeleyi önemsemediği için eleştirilerin odağı olmuştu.