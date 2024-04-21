ABD sokakları, yeniden silahlı saldırıya sahne oldu.
Tennessee eyaletine bağlı Memphis kentinde düzenlenen partide silahlı saldırı meydana geldi.
Parkta gerçekleştirilen partiden silah sesleri yükselmeden önce kameralar kayıttaydı.
Partide silah sesleri
Silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Partiye, 200 ila 300 kişinin katıldığı tahmin ediliyor.
Polis, ölümlerin yaşandığı partide düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Şüpheliler aranıyor
İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis, silahlı saldırganların vurduğu 8 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Polis, 6 yaralının hastaneye kaldırıldığını, 2 şüpheliyi aradıklarını belirtti.
Bireysel silahlanma tartışması
ABD'de bireysel silahlanma, saldırı haberleri sonrasında yeniden tartışma konusu haline geliyor.
Bireysel silahlanmanın yasaklanmasını isteyenler kadar, buna karşı çıkanlar da var.
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