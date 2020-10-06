Koronavirüsün, insan derisinde 9 saate kadar kalabildiği ortaya çıktı

Koronavirüsün, insan derisinde 9 saate kadar kalabildiği ortaya çıktı

Japon araştırmacılar tarafından yürütülen araştırma, koronavirüsün insan cildinde kaldığı süreyi gözler önüne serdi.

Japonya'da, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yeni bir çalışma yapıldı.

Kyoto Prefectural Tıp Üniversitesi'nden bir ekip, koronavirüsün insan derisinde ne kadar süre tutunabildiğini araştırdı.

GRİP VİRÜSÜ İLE KARŞILAŞTIRILDI

Koronavirüs ve influenza A virüsü örneklerini otopsilerden alınan insan derisi örnekleriyle karşılaştıran ekip, koronavirüsün deride 9 saate kadar yaşadığını, grip virüsünün ise 2 saatten az bir süre hayatta kaldığını ortaya koydu.

Her iki virüsün yüzde 80 alkol içeren el dezenfektanı ile 15 saniye içinde tamamen etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

EL YIKAMANIN ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR

Ekip, bulguların koronavirüsün gripten temasla daha yüksek bulaşma riskine sahip olduğunu ve el yıkamanın önemini gösterdiğini söylüyor.

Öte yandan çalışmalar, koronavirüsün bulaşmasının büyük ölçüde aerosoller ve damlacıklar yoluyla gerçekleştiğini gösteriyor.

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