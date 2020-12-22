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- Kosova'da hükümet düştü: 40 gün için seçim yapılacak
Kosova'da hükümet düştü: 40 gün için seçim yapılacak
- DHA
- 22.12.2020 - 07:24
- Güncelleme : 22.12.2020 - 07:31
Kosova'da bir yılda ikinci kez siyasi kriz yaşandı.
Ülkede haziran ayında kurulan Avdullah Hoti hükümetinin, düştüğü açıklandı. 120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde haziran ayında 61 oyla kurulan Başbakan Avdullah Hoti hükümetinde hapis cezası kesinleşmiş bir milletvekilinin kullandığı oy Kosova Anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz sayıldı.
OY GEÇERSİZ SAYILDI, HÜKÜMET DÜŞTÜ
Ana muhalefet partisi Vetevendosje Hareketi’nin itirazını kabul eden Kosova Anayasa Mahkemesi, hapis cezası kesinleşmiş milletvekili Etem Arifi’nin Hoti Hükümeti’nin kurulması için kullandığı oyun geçersiz olduğuna hükmetti.
Oyun geçersiz sayılmasının ardından hükümetin düştüğü ilan edildi.
40 GÜN İÇERİSİNDE SEÇİME GİDİLECEK
Hoti hükümeti, Etem Arifi’nin oyuyla birlikte 61'i tamamlayarak, hükümeti kurmuştu. Kosova’da 40 gün içerisinde seçime gidilmesi bekleniyor.