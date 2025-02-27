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Haber Merkezi

Ramazan'ın heyecanı herkesi sarmış durumda.

11 ayın sultanı kapıya kadar gelmişken, dünyadaki birçok yerden Ramazan hazırlıklarına ilişkin haberler geliyor.

Bu hazırlıklardan birisi de İngiltere'de yapılıyor.

KRAL CHARLES HURMA PAKETLEDİ

İngiltere'de kral Charles ve Camilla, Ramazan hazırlıklarına dahil oldu.

Ramazan ayı boyunca hastanelerdeki müslümanların iftarlarını açmaları için hurma paketleyen kral ve kraliçenin o halleri, sosyal medyada gündem oldu.

NEŞELİ TAVIRLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Kral Charles ve eşinin hurma paketlerken neşeli oldukları ve işi keyifle yaptıkları da dikkatlerden kaçmadı.

İngiltere'nin yaşlı kralı, uzun bir süredir kanserle mücadele ediyor.