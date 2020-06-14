Kraliçe 2. Elizabeth doğum gününde yalnız kaldı

Koronavirüs engeline takılan Kraliçe 2. Elizabeth’in doğum günü geçidi, 20 dakika biterken, hiçbir aile üyesinin katılmadığı görüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İngiliz kraliyet ailesinin önemli geleneklerinden birinde de değişiklik yapılmasına neden oldu.

Meraklıların her yıl heyecanla beklediği ve bütün ailenin Buckingham Sarayı'nın balkonundan halkı selamlayarak bitirdiği o renkli görüntüler bu yıl gerçekleşmedi.

AİLESİ KATILMADI

Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününün kutlandığı Trooping The Color, buruk bir biçimde ve çok az kişinin katılımıyla yapıldı. Windsor Şatosu'nda kutlanan doğum gününe Kraliçe, ailesi olmadan katıldı. Ona sadece iki görevli eşlik etti.

Kurulan özel bir platformda muhafız alayının konserini dinleyen Kraliçe 2. Elizabeth’in, maske kullanmaması dikkat çekti.

20 DAKİKADA BİTTİ

Törende görev alan az sayıdaki muhafız da aralarındaki sosyal mesafeye özen gösterdi. Tören, 20 dakikada tamamlandı.

EN ÖNEMLİSİ BALKON SELAMI

Daha önceden Londra'da yapılan geleneksel kutlamalara ailenin hepsi katılıyor. Atlı arabalarla yapılan geçit töreni Londra'ya hem ülke içinden de dışından turist akınına yol açıyor. Ardından da tüm aile, Buckingham Sarayı'nın balkonundan halkı selamlıyor. Bu, hayranları için kraliyet ailesinin önde gelen tüm üyelerinin toplu halde görebileceği bir etkinlik olarak önem taşıyor.

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