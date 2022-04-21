Kraliçe Elizabeth, 96’ncı yaşını kutluyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bugün tam 96 yaşına girdi... 21 Nisan 1926 tarihinde dünyaya gelen Kraliçe, yeni yaşını ailesiyle birlikte sakin bir şekilde kutlayacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bugün 96 oldu.

Royal Windsor Horse Show, Kraliçe'nin çok sevdiği midillileriyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Geçen ay Windsor Kalesi'nde çekildiği belirtilen fotoğrafta Kraliçe, bir manolya ağacının önünde iki beyaz midilliyle birlikte görülüyor.

Tahtta geçen 70 yıl

Kraliçe 2. Elizabeth, doğum gününün yanı sıra tahta çıkışının 70'inci yılını da kutlayacak…

Doğum günü 21 Nisan olan Kraliçe, bugünü sakin geçirecek.

Asıl kutlama ise 2 Haziran'da Trooping The Colour adlı etkinlikle yapılacak.

Amcası aşkı seçince…

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarşi üyesi olma unvanını elinde tutan Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatı da adeta film gibi…

Amcası Kral VIII. Edward'ın, aşkı Wallis Simpson uğruna tahtı bırakması, onun yerine babasının kral olması, en son da ailenin büyük çocuğu olduğu için babasının ölümünden sonra tahta kendisinin geçmesi...

10 yaşında hazırlıklarına başladı

Tam adı Elizabeth Alexandra Mary olan Kraliçe 2. Elizabeth, 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi.

Amcası 8. Edward, 11 Aralık 1936'da, yani Elizabeth henüz 10 yaşındayken tahtı kardeşi George'a bıraktı.

O andan itibaren de Prenses Elizabeth, ülkesinin tahtının gelecekteki varisi haline geldi.

Özel eğitim gördü

Amcasının tahtı bırakmasından ve babasının kral olmasından sonra Elizabeth ve ailesi, Kensington Sarayı'ndan Buckingham Sarayı'na taşındı.

Özel bir eğitim gören Elizabeth, Eton College'nin başkan rektörü Henry Marten'dan anayasa tarihine ilişkin dersler aldı.

Dadısı ile konuşmak için Fransızca öğrenmeye başlayan Elizabeth, sonradan kendi yaşıtları ile temasta olması için oluşturulan o özel okulun öğrencisi oldu.

2. Dünya Savaşı dönemi

Babasının tahta geçmesinden kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı çıktı.

Bu süreçte Londra bombalanmaya başlayınca deneyimli politikacı Rab Hailsham, Elizabeth ile kardeşi Margaret'in Kanada'ya götürülmesini teklif etti.

Fakat o dönemde Ana Kraliçe olarak anılan annesi Elizabeth, ne çocuklarını göndermek ne de kendisi gitmek istedi.

Ana Kraliçe, kocasının yanında kalmakta ısrar edince Elizabeth ile Margaret, İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nun nispeten güvenli ortamında kaldı.

20 Kasım 1947'de evlendi

Kraliçe 2. Elizabeth’in 9 Kasım 1947'de, uzaktan kuzeni olan, eski Yunanistan ve Danimarka prensi, Kraliyet Deniz Kuvvetleri teğmenlerinden Philip Mountbatten ile nişanlandığı ilan edildi.

Prenses Elizabeth ile Prens Philip, tarihler 20 Kasım 1947'yi gösterdiğinde ise Westminster Abbey'de evlendi.

Kral 6. George, düğünden önce Prens Philip'e Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu unvanlarını verdi.

Windsor Sarayı'nda yangın

Kraliçe 2. Elizabeth’in çalkantılı bir hayatı oldu.

Özellikle 1992 yılı ağır geçti. Kraliçe'nin ailesinin otoritesine Prens Charles'ın, Prenses Anne'in ve Prens Andrew'ün ailelerindeki söylenti ve her üçünün boşanma süreçleri ciddi etkiledi.

Ayrıca, büyük yangın Windsor Sarayı'nın bir bölümünü yok etti.

1953’te taç giydi

6 Şubat 1952'de Elizabeth, kocası Philip ile birlikte çıktığı Kenya yolculuğunda babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı.

İlk parlamento açılış konuşmasını 4 Kasım 1952'de yapan Elizabeth, 1953 yılında resmi olarak taç giydi ve gerçekleştirilen tören tarihte ilk kez televizyonda yayınlandı.