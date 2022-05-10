Kraliçe Elizabeth, parlamentodaki açılış törenine katılmadı

Hareket sorunları yaşayan İngiliz Kraliçe, programda yer almadı. Buckingham Sarayı, "Kraliçe, isteksizce katılmamaya karar verdi" dedi. Konuşma metnini Prens Charles okudu.

İngiltere Parlamentosu'nda yeni yasama döneminin açılışı gerçekleştirildi.

Hükümetin, yeni dönemde ekonomi konusuna odaklanacağı kaydedildi. Ayrıca, artan yaşam maliyetlerine ilişkin yükün de hafifletilmesi hedefleniyor.

2022-2023 dönemiyle ilgili törende İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in olmayışı dikkat çekti.

Kraliçe'siz açılış töreni

Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılmama kararı aldı.

96 yaşındaki İngiliz Kraliçe, son dönemde bastonla objektiflere yansımış, sağlık sorunları nedeniyle ülkseinde gündemi bir süre meşgul etmişti.

Buckingham: İsteksizce katılmamaya karar verdi

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin hareket sorunları nedeniyle programda yer almadığı belirtildi.

Açıklamada, "Kraliçe, hareket sorunları yaşamaya devam ediyor. Doktorlarına danışarak, isteksizce parlamentonun katılmamaya karar verdi." denildi.

"Koronavirüs bitkin hissettiriyor"

Şubat ayında koronavirüs testi pozitif çıkan Kraliçe Elizabeth, kısa süre önce görüntülü bir bağlantı sırasında, hastalığı atlatmasının ardından "çok yorgun ve bitkin" düştüğünü dile getirmişti.

Konuşma metnini oğlu okudu

Kraliçe'nin adına konuşma metnini en büyük oğlu Galler Prensi Charles okudu. Böylelikle Prens Charles, ilk kez İngiliz Parlamentosu'nun yasama yılının açılışını yaptı.

AA'nın haberine göre, Prens Charles'ın oğlu Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cornwall Düşesi Camilla da parlamentonun açılışında yer aldı.

Sembolik töreni ayrıntıları

İngiltere'de Kraliçe'nin yeni yasama dönemlerinin başında parlamentoya giderek hükümetin bir yıllık programını özetlediği konuşması sembolik bir törenle gerçekleştiriliyor.

Buckingham Sarayı'ndan gelen Kraliçe ve kendisine eşlik eden kişinin Lordlar Kamarası'ndaki tahtlara oturmasının ardından, Kraliyet yetkilisi parlamentonun alt kanadı olan ve bakanlar ile milletvekillerinin bulunduğu Avam Kamarası'na giderek, milletvekillerini Lordlar Kamarasına, Kraliçeyi dinlemeye davet ediyor.

Kapı üç kez çalınıyor

Bu davette Kraliçe'nin temsilcisi, milletvekillerini çağırmak için Avam Kamarası'na doğru yürüyor, ancak kamaranın kapısı Kraliyet temsilcisinin yüzüne kapanıyor, temsilci ise kapıyı üç kez çalıyor.

Bunun üzerine kapı açılıyor ve Kraliçenin asası alınarak, Lordlar Kamarasına geçiliyor.

Parlamentonun monarşiden bağımsızlığının simgesi

Tören, parlamentonun ve siyasetin monarşiden bağımsızlığını simgeliyor. Kraliçe'nin parlamentoda bulunduğu süre boyunca ise tarihi Westminster Sarayı'nda Birleşik Krallık bayrağı yerine monarşinin bayrağı dalgalanıyor.

Keçi derisinden kap ve parşömen kağıdı

Başbakan ve milletvekillerinin Lordlar Kamarası'na geçmesinin ardından ise Kraliçe 2. Elizabeth konuşmasına başlıyor.

Kraliçe'nin konuşmasını okuduğu kağıt, parşömen kağıdına el yazısıyla yazılıyor ve mürekkebinin kuruması en az üç gün sürüyor. Konuşmanın kitapçığı ise keçi derisinden yapılmış kap içinde taşınıyor.

İngiltere'de tasarıların yasalaşması için Kraliçe'nin onayı gerekiyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in konuşmasını çok sayıda lord, bakan, milletvekili ve diplomat dinliyor. Törenin sonunda ise Kraliçe, Buckingham Sarayı'na dönüyor.

Daha önce iki kez açılışa katılamadı

96 yaşındaki Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle son zamanlarda halka açık bir dizi programını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Kraliçe Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca, şimdiye kadar sadece 1959 ve 1963'te hamileliği nedeniyle iki kez parlamentonun açılışına katılamamıştı.