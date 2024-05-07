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Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı Ereğli'de bir motosiklet ve üç aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazada bir tilki telef oldu.