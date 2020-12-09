Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırları ifşa oldu

Britanya kültürüyle ilgili araştırmalarıyla tanınan Bryan Kozlowski, 23 Yaşam Kuralı isimli yeni kitabında, 94 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in uzun yaşam sırlarını anlattı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; The New York Post'a konuşan Britanya kültürüyle ilgili araştırmalarıyla tanınan Bryan Kozlowski, Kraliçe II. Elizabeth'in sağlıklı ve dayanıklı görüntüsüne dair 5 sırrını açıkladı.

Yazara göre pek çok kişi sağlıklı bir yaşam için sıkı bir fitness programı gerektiğini düşünüyor.

Ancak Kraliçe, bu kişiler arasında değil...

ANTRENMAN

Kraliçe tempolu yürüşler ve at binme gibi kendisi açısından daha makul egzersizlerin yararına inanıyor.

Kitabında bu ayrıntıdan dikkatlice bahseden Kozlowski "Araştırmaların, bireylerin uygulamaya devam ettiği egzersiz türlerinin zevk aldığı türler olduğunu" söylüyor.

BESLENME DÜZENİ VE ALKOL

Yazara göre Kraliçe, II. Dünya Savaşı'nı herkes gibi, basit ve temel gıdaları tercih ediyor.

Zira bugünkü yemek düşkünleri o dönemde pek de vatansever görülmüyordu. Kraliçe'nin en sevdiği yemek ritüeliyse sandviçler ve çörekler eşliğinde geçen ikindi çayı. Kozlowski, "Ayrıca küçük bir dilim pasta da alır. Diyetisyenlerin de önerdiği gibi ara sıra kendinize izin vermelisiniz.” diyor.

Ayrıca her ne kadar alkol sağlığa zararlı olsa da kraliçenin gündüz, öğle ve akşam vakitlerinde kendisini rahatlatacak içkiler içtiği bildiriliyor.

GÜZELLİK REJİMİ

İddiaya göre bir aristokrat, kraliçeyle ilk kez karşılaştığında, eşi Prens Philip'e "Böyle güzel bir cildi olduğunu hiç fark etmemiştim" demişti.

Prens ise bu iltifata biraz "Her yeri böyle" diyerek yanıt vermişti.

Kraliçe'nin güzellik ürünlerini değerlendiren Kozlowski, aşırı pahalı markaların kraliyet çevresinde pek de hoş karşılanmadığını iddia ediyor.

Yazara göre Elizabeth, yıllarca makul fiyatlı Cyclax ürünlerini kullandı. Kraliçe ayrıca, nadiren makyaj yapıyor ve yıllardır tatil için güneşten uzak yerleri tercih ediyor.

SÜREKLİ EĞİTİM

Kozlowski, Kraliçe'nin çok meraklı biri olduğunu ve zamanını belgeleri inceleyerek geçirdiğini ifade ediyor.

Yazara göre Kraliçe'nin en sevdiği etkinlik, Buckingham Sarayı'ndaki brifingler sırasında bakanlara, hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir politikadan veya anayasal meseleden bahsederek üstünlük sağlamak.

AKIL SAĞLIĞI

Kozlowski'ye göre Kraliçe, herkesin kendi duygularından sorumlu olduğu bir kültürden geliyor. Yazar, Kraliçe'nin bardağın dolu tarafını gördüğünü ve bundan güç aldığını düşünüyor.

Kozlowski, Kraliçe Elizabeth'in 2002'de 101 yaşında ölen annesinden bile uzun yaşayacağını tahmin ediyor ve ekliyor:

"Değişime direnmenin yarattığı sinsi stresi ortadan kaldıran bir yapısı var. Uyum sağlamaya istek duyuyor. Bu da uzun bir ömre ve tatminkar bir varoluşa katkı sağlar."