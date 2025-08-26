Kraliçeden "temiz": 2016 Range Rover bakın ne kadara satıldı

2006-2008 yılları arasında Kraliçe’nin kullanımında olan Range Rover, 23 Ağustos’ta Iconic Auctioneers tarafından gerçekleştirilen açık artırmaya sunuldu.

Satış, müzik, yemek, yarış, BMX etkinlikleri ve otomobil tutkunlarının merakla takip ettiği klasik ile çağdaş araç müzayedelerinin yer aldığı 2025 Silverstone Festivali kapsamında yapıldı.

Kısa sürede alıcı bulan araç, 175.500 £ (237.346 $) gibi rekor bir fiyata satıldı.

Kraliçe’ye tahsis edilen bu araç doğrudan Kraliyet Garajı’na teslim edilmiş ve iki yıl boyunca yalnızca Kraliçe tarafından kullanılmıştı.

Aynı motora sahip diğer 2006 model Range Rover'ların fiyatı 9 bin ila 16 bin sterlin (887 bin TL) arasında değişiyor.

Müzayede evi, muhteşem satışın ardından yaptığı açıklamada, 'böylesine büyüleyici bir tarihe ve kökene sahip bu arabayı sunabilmenin büyük bir onur ve mutlak bir ayrıcalık' olduğunu söyledi.

