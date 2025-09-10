Kremlin: AB ve NATO, herhangi bir kanıt sunmadan Rusya'yı suçluyor

Rusya ve Avrupa Birliği arasındaki gerilim devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

BATI'NIN UKRAYNA'DA ASKER KONUŞLANDIRMASI

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının "korkunç sonuçlara" yol açabileceği uyarısında bulunan Peskov, "Bunu anlamayan ya da anlamak istemeyen ülkelerin yanı sıra, bu gerçekliği çok daha iyi anlayan ülkeler de var." ifadesini kullandı.

"KANIT SUNMADAN RUSYA'YI SUÇLUYORLAR"

Polonya'nın hava sahasını ihlal eden İHA'lar konusunda Rusya'yı suçlamasını değerlendiren Peskov, "AB ve NATO, herhangi bir kanıt sunmadan her gün Rusya'yı provokasyonla suçluyor." dedi.

Peskov, Polonya'nın olay hakkında Rusya ile temasa geçmediğini de söyledi.

POLONYA'DAN HAVA SAHASI İHLALİ İDDİASI

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bugünkü olağanüstü kabine toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söylemişti.