Kremlin: ABD’nin yaptırım kararı dostça olmayan bir adım

ABD-Rusya hattındaki sıcak diyaloglar yerini yaptırımlara bıraktı.

ABD Hazine Bakanlığı, 23 Ekim'de Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için barış sürecine ciddi bağlılık göstermemesi nedeniyle bu adımın atıldığı bildirildi.

"BU DOSTÇA OLMAYAN BİR ADIM"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere ve Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını değerlendiren Peskov, "Bu, dostça olmayan adım. Bu eylemler, ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması ihtimalini gerçekten zedeledi. Ancak bu, hedeflerden vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Bizim için faydalı olanı yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"ÇIKARIMIZ ABD İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAKTIR"

Peskov, Rusya’nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini dile getirerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği nüanslara rağmen çıkarlarımıza odaklanmalıyız.

Çıkarımız, ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmaktır." şeklinde konuştu.

"UKRAYNANILAR MÜZAKERE İSTEMİYOR"

Ukrayna krizinin çözüm sürecinde duraklama olduğunu belirten Peskov, "Ukraynalılar, müzakere sürecini istemiyor. Avrupalılar, onları buna itiyor. Avrupa Birliği'nin (AB) savaş histerisi içinde olduğunu görüyoruz. Bu da duraklamanın nedeni." dedi.

Sözcü Peskov, Batı’da dondurulan Rus varlıklarına el koyma girişimlerine karşılık vereceklerini ve bunun için tüm yasal araçları kullanacaklarını kaydetti.