Kremlin: Donald Trump ve Vladimir Putin önümüzdeki günlerde görüşecek

Beklenen görüşme nihayet geliyor.

Rusya ve ABD, devlet medyasının Perşembe günü Kremlin'den üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, önümüzdeki günlerde Başkan Vladimir Putin ve Donald Trump arasında bir görüşme yapılması konusunda anlaştılar.

"ÖN MUTABAKATA VARILDI"

Dışişleri Danışmanı Yuri Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amerikan tarafının önerisi üzerine önümüzdeki günlerde ikili üst düzey bir görüşme yapılması konusunda ön mutabakata varıldı" dedi.

Ushakov, "Toplantının ayrıntılarını ve yerini netleştirmek için şu anda Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi ve görüşmenin yeri konusunda daha önce mutabakata varıldığını ve yakında açıklanacağını sözlerine ekledi.

ÜÇLÜ ZİRVE TEKLİFİNE MOSKOVA'DAN YANIT YOK

Öte yandan Uşakov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmede Trump, Putin ve Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme de gündeme geldi ancak Moskova yanıtsız bıraktı" ifadelerini kullandı.