Kremlin: Kuzey Kore ile mümkün olan her alanda ilişkileri geliştireceğiz Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri ve teknik işbirliğinin oldukça hassas etkileşim alanları kategorisine girdiğini söyleyerek "Kuzey Kore bizim komşumuzdur ve mümkün olan tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyoruz, bunu da yapacağız" dedi.

AA

Zırhlı treniyle Rusya'ya giden Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Liderler, Rusya'nın Çin sınırına yakın bölgesinde, Rusya'nın ilk ticari uzay merkezi olan Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kim’in ziyaretinin zamanında ve yapıcı olduğunu belirten Peskov, Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

"Tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirileceğine dikkati çeken Peskov, “Askeri ve teknik iş birliği oldukça hassas etkileşim alanları kategorisine giriyor. Kuzey Kore bizim komşumuzdur ve mümkün olan tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyoruz, bunu da yapacağız.” ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesinde çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını aktaran Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ekim ayında Pyongyang’a ziyarette bulunacağı bilgisini paylaştı.

Kim, Putin'i davet etti

Putin’in, Kim’in Kuzey Kore’ye davet teklifini kabul ettiğini de dile getiren Peskov, ziyaretle ilgili diğer detayların diplomatik yollarla belirleneceğini belirtti.

Vostoçniy Uzay Üssü'ndeki görüşme esnasında Putin’in Kim’e uzayda kullanılan, Rus üretimi uzay elbisesi eldiveni hediye ettiğini açıklayan Peskov, ayrıca Kuzey Kore liderinin Rusya ziyaretinin ne kadar süreceği hususunda bilgi veremeyeceğini, bu bilginin Kuzey Kore tarafının inisiyatifinde olduğunu vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)