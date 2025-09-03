Kremlin: Merz’in görüşlerini dikkate almak pek mümkün değil

Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamalarla birlikte tırmanmaya devam ediyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken kullandığı "Putin bir savaş suçlusudur" ifadesine Rusya’dan yanıt geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in "savaş suçlusu" yorumlarının ardından Merz'in Ukrayna görüşmelerine ilişkin görüşlerinin bir önemi olmadığını söyledi.

"GÖRÜŞLERİNİ DİKKATE ALMAK PEK MÜMKÜN DEĞİL"

Peskov, düzenlediği basın toplantısında Merz’in Çin ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna görüşmelerinin Cenevre’de gerçekleştirilmesi önerisine ilişkin sorusuna "Merz, geçtiğimiz saatlerde olumsuz açıklamalar yaptı.

Bu nedenle Merz’in görüşlerini dikkate almak pek mümkün değil." yanıtını verdi.

Rus Sözcü, basın mensuplarının Merz’in hangi açıklamalarını kastettiği sorulması üzerine ise "Devlet Başkanımız hakkındaki ifadeleri." dedi.

"GÜNÜMÜZÜN EN AĞIR SAVAŞ SUÇLUSUDUR"

Almanya Başbakanı Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu anda ateşkesle ilgilenmediğini düşündüğünü belirterek, "Putin bir savaş suçlusudur. O, belki de günümüzün en ağır savaş suçlusudur. Savaş suçlularıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda net olmalıyız.

Bu konuda taviz vermek yersizdir." ifadelerini kullanmıştı.

"YETERLİ BASKI ALTINDA DEĞİL"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında görüşme ihtimaline ilişkin olarak Merz, "Putin şu anda müzakerelere katılmak için yeterli baskı altında değil." demişti.