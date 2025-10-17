Kremlin: Putin ile Trump 2 hafta içinde bir araya gelecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Trump, dün 8. kez telefon görüşmesi yaptı.

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve Ukrayna kriziyle ilgili konular ele alındı.

İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelme ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda da mutabık kaldı.

"PUTİN, TRUMP'I TEBRİK ETMEK İSTİYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ile Trump arasında dün yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin, Rus tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiğine dikkati çeken Peskov, "Putin'in, Trump'ı Orta Doğu'da elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etmek istediğini" kaydetti.

"İKİ LİDER DOĞRUDAN GÖRÜŞMEYE HAZIR OLDUKLARINI AÇIKLADI"

Peskov, Trump'ın Putin ile görüşmesinin ardından Rusya'ya yönelik söyleminin değişmesine ilişkin "İki lider, daha önce de en üst düzeyde doğrudan diyaloğun sürdürülmesini reddetmedi, buna ilgi duyduklarını ve hazır olduklarını açıkladı. Elbette görüşmenin içeriği, basına kapalı kalmalı. İki Başkan arasındaki görüşmenin amacı da bu." ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesinde, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzelerinin verilmesi ihtimalinin de ele alındığını aktaran Peskov, "Rus tarafının, bu konudaki pozisyonu Putin tarafından açıkça aktarıldı." dedi.

"GÖRÜŞME 2 HAFTA İÇİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"

Peskov, Putin ile Trump'ın tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "Görüşme, 2 hafta içinde veya biraz daha geç gerçekleşebilir. Görüşmenin ertelenmemesi gerektiği yönünde ortak anlayış var." diye konuştu.

"MÜZAKERE HEYETLERİNİN BELİRLENMESİ GEREKİYOR"

Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının, görüşmenin hazırlıklarıyla ilgili konuları ele alacaklarını belirten Peskov, "Çok konu var. Müzakere heyetlerinin belirlenmesi gerekiyor. Elbette, iki lider, görüşmenin yapılması için gerekli iradeye sahip." değerlendirmesinde bulundu.

NEDEN MACARİSTAN?

Peskov, "Putin-Trump zirvesi neden Macaristan'da yapılacak?" yönündeki soruya, "Bu tür kararların karşılıklı olarak alındığı." yanıtını verdi.

Macaristan'ın, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğunu ancak kendi ulusal çıkarlarını savunduğunu vurgulayan Peskov, Putin ile Trump'ın buna saygı duyduğunu söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin barış yoluyla çözümüne açık olduğunu ancak Avrupa'nın Kiev yönetimini çatışmaları sürdürme konusunda kışkırttığını belirtti.