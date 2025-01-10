Kremlin: Putin Trump ile görüşmeye hazır

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinmiş ve ardından usya Devlet Başkanı Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini belirtmişti.

Trump konuşmasının ardından, "O (Putin) benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da dile getirdi. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş." açıklamasını yapmış ve hazırlıkların başladığını belirtmişti.

Belirli bir tarih verilmeyen görüşme için Rusya tarafından yeni bir açıklama geldi.

"PUTİN ULUSLARASI TEMASA HER ZAMAN AÇIKTI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Putin, ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere uluslararası liderlerle temasa açık olduğunu defalarca dile getirdi." dedi.

"TEK GEREKEN KARŞILIKLI İSTEK"

Kremlin, Trump'ın "sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazır olmasını" memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.