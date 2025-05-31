Kremlin: Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır

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Rusya'nın 2 Haziran'da Türkiye'de gerçekleşmesini istediği Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair Kremlin cephesinden açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i işaret etti.

"PUTİN ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELERE HAZIR"

Bir sonraki aşamaya geçmek için koşulları sıralayan Peskov, "Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır. Ancak öncelikle heyetler arası doğrudan müzakerelerde bir sonuca ulaşılması gerekiyor." dedi.

RUS HEYETİ 2 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA OLACAK

Peskov, açıklamasında, "Rus heyeti İstanbul'a gidiyor ve 2 Haziran'da Kiev ile yeni bir müzakere turu için hazır olacak" dedi.

Peskov'un açıklamasında ayrıca "Ukrayna görüşmeleri sonuç verirse, Putin-Zelensky zirvesini değerlendiririz." ifadelerine yer verildi.

"ZELENSKY, PUTİN'İ BEKLEMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ"

16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinin öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i İstanbul'da bekleyeceğini açıklamıştı.

Görüşmelerden bir gün önce Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Zelensky, Putin'in Türkiye'ye gelmemesi sonrası İstanbul'a görüşmeler için bir heyet göndermişti.

ATEŞKES ŞARTLARI GÖRÜŞÜLECEK

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, İstanbul'da ateşkes şartlarının görüşüleceği ifade edildi.

Açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın memorandum tasarılarının görüşüleceği, detayların ise kamuoyuna açıklanmayacağı belirtildi.

Öte yandan, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılması beklenen görüşmelerde, görüşmelerin ilk turunda olduğu gibi Rus heyetine Vladimir Medinski'nin başkanlık edeceği belirtildi.