Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: NATO fiilen Rusya ile savaş halinde

Avrupa ile Rusya arasındaki gerilim giderek tırmanıyor.

Taraflardan gelen karşılıklı açıklamalar anlaşmazlığı daha da artırıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"NATO, RUSYA İLE SAVAŞ HALİNDE"

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin NATO'nun Rusya ile savaş halinde olmadığı yönündeki sözlerini yorumlayan Peskov, "NATO, Rusya ile savaş halinde.

Bu, apaçık ortada ve herhangi bir ilave kanıta ihtiyaç yok." dedi.

Sözcü Peskov, NATO'nun Ukrayna'ya doğrudan ve dolaylı destek sağlayarak "fiilen" bu savaşa dahil olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'NIN UKRAYNA TAVRINI ELEŞTİRDİ

Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin Peskov, Avrupa ülkelerinin meseleye müdahale ettiğini ve krizin temel nedenlerine dikkat etmediklerini dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözme konusundaki ilgisi ve isteğinin sürdüğünü söyleyen Peskov, Kiev tarafından sürecin yapay olarak yavaşlatıldığı yorumunda bulundu.

"DURAKLAMA APAÇIK ORTADA"

Peskov, "Gerçekten de bir duraklama olduğunu söylemiştik. Bu duraklama apaçık ortada." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında olası bir görüşmenin iyi hazırlanması gerektiğini yineleyen Peskov, aksi takdirde görüşmenin hiçbir işe yaramayacağını ifade etti.